Podgoršek na konferenci Treh morij poudaril pomen večje proizvodnje beljakovin

Krakov, 26. oktobra - Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Jože Podgoršek se je na povabilo poljskega kolega Grzegorza Pude udeležil zasedanja kmetijskih ministrov pobude Tri morja. Na njej so govorili o zagotavljanju proizvodnje krmnih beljakovin in prehodu v zeleno in digitalno kmetijsko gospodarstvo. Podgoršek je poudaril pomen večje proizvodnje beljakovin.