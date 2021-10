Vinčec prvenec na odprtem morju zaključil na šestem mestu

Valletta, 26. oktobra - Slovenski jadralec Gašper Vinčec je z maksi jadrnico Way of Life te dni opravil debi na odprtem morju. Na 1122 kilometrov dolgi regati Middle Sea Race, s startom in ciljem na Malti, je zasedel šesto mesto. Ciljno črto v Valletti je jadrnica prečkala po 61 urah, Vinčec pa je regato ocenil za najtežjo zanj doslej.