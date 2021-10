Sudan pretresel državni udar

pripravila Sara Erjavec Tekavec

Kartum, 25. oktobra - Sudan je danes pretresel državni udar. Razpustili so prehodno vlado in razglasili izredno stanje, je sporočil vodja prehodnih oblasti v državi, general Abdul Fatah al Burhan. Po udaru so ulice prestolnice poplavili protestniki. Vojska je na izgredih uporabila strelno orožje in pri tem ubila več ljudi.