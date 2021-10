Predlog za spodbujanje gradnje javnih najemnih stanovanj končal zakonodajno pot

Ljubljana, 26. oktobra - Predlog zakona o spodbujanju gradnje javnih najemnih stanovanj, ki so ga pripravili v petih opozicijskih poslanskih skupinah, po mnenju DZ ni primeren za nadaljnjo obravnavo. Predlagatelji so želeli z njim zagotoviti 10.000 stanovanj za najem do leta 2029. LMŠ, SD, Levica, SAB in nepovezani poslanci so današnja glasovanja obstruirali.