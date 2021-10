Evropska komisija posodobila merila za podelitev znaka EU za okolje za kozmetične izdelke

Bruselj, 25. oktobra - Evropska komisija je sprejela nova merila za podelitev znaka EU za okolje za kozmetične izdelke in proizvode za nego živali. Merila se bodo po novem nanašala na vse kozmetične izdelke, ne več le na omejen nabor izdelkov, kot so geli za prhanje in šamponi, so sporočili iz komisije.