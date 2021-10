V Uzbekistanu slavil dosedanji predsednik Mirzijojev

Taškent, 25. oktobra - Na nedeljskih predsedniških volitvah v Uzbekistanu je zmagal dosedanji predsednik Šavkat Mirzijojev, ki je dobil 80 odstotkov glasov. Opazovalci Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi (Ovse) pa so opozorili, da so bile opozicijske stranke iz volilnega procesa izključene.