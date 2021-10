Razstava v Muzeju Brooklyn bo razkrila katoliške korenine Andyja Warhola

Brooklyn, 26. oktobra - Andyja Warhola javnost pozna po njegovih podobah Marilyn Monroe in Campbellovih juh, legendarnih zabavah, istospolni usmerjenosti in čaščenju slavnih. A umetnika je vzgajala pobožna katoliška mati, s katero je v dveh desetletjih, ko sta skupaj živela v New Yorku, vsak dan molil. Ta premalo poznani vidik bo osvetlila razstava v Muzeju Brooklyn.