Nemški pripadnici Islamske države deset let zapora

München, 25. oktobra - Nemki, ki je odpotovala v Irak in se tam pridružila skrajni Islamski državi, je sodišče v Münchnu danes izreklo deset let zapora zaradi članstva v tuji teroristični organizaciji, pomoči pri poskusu umora, poskusa storitve vojnega zločina in zločinov proti človečnosti. Med drugim je pomagala zasužnjiti petletno deklico, ki naj bi nato umrla.