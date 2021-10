Mednarodna skupnost zaskrbljena ob vojaškem udaru v Sudanu

New York/Kairo/Bruselj, 25. oktobra - Združeni narodi, Evropska unija in Arabska liga so danes že izrazili ogorčenje in zaskrbljenost ob poročilih o vojaškem udaru in aretaciji civilnih voditeljev v Sudanu. Terjajo, da država nadaljuje pot demokratične tranzicije. K temu Kartum pozivajo tudi ZDA in Nemčija.