Producenti filma Rust po smrti snemalke ustavili snemanje

Santa Fe, 25. oktobra - Producenti filma Rust ameriškega igralca Aleca Baldwina so začasno ustavili produkcijo, saj organi pregona preiskujejo smrt snemalke Halyne Hutchins. "Ko se prebijamo skozi to krizo, smo se odločili, da zaustavimo film vsaj do konca preiskave," so sporočili v nedeljo zvečer.