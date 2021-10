Dnevnik o visokih cenah nepremičnin v Ljubljani (25. 10.)

Ljubljana, 24. oktobra - Peter Pahor v komentarju Životarjenje s povprečno plačo piše, da si je s povprečno plačo v prestolnici težko privoščiti tako najem kot nakup nepremičnine. V nezavidljivem položaju so po njegovem mnenju predvsem mladi, ki jim starši ne morejo finančno pomagati, v Ljubljano pa so se preselili zaradi dela, in tisti, ki živijo sami.