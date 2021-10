ZN zahtevajo ukrepanje za preprečitev smrti migrantov na meji med Belorusijo in EU

Ženeva, 22. oktobra - Visoki komisariat Združenih narodov za begunce (UNHCR) je danes zahteval nujno ukrepanje z namenom, da bi rešili življenja in se izognili trpljenju na meji med Belorusijo in EU, od koder so doslej poročali o več smrtih med migranti, ki jo želijo prečkati.