Pred praznikom reformacije v Murski Soboti tudi simpozija

Murska Sobota, 23. oktobra - Poleg slovesnosti v čast praznika reformacije bosta 28. oktobra v Murski Soboti tudi simpozija ob 500. obletnici rojstva Adama Bohoriča in 250-letnici Nouvoga zákona Štefana Küzmiča, to je Svetega pisma v prekmurščini, ki ga je prekmurski rojak prevedel iz grščine in s tem prekmurskim Slovencem podaril knjigo vseh knjig, jeziku pa postavil normo.