Evropski teden trajnostne energije tokrat o preoblikovanju energetskega sistema

Ljubljana, 25. oktobra - Začenja se Evropski teden trajnostne energije, ki letos poteka pod naslovom Proti letu 2030: preoblikovanje evropskega energetskega sistema. V ospredju bodo dejavnosti, ki spodbujajo varčevanje z energijo in prehod na obnovljive vire energije in s tem na čisto, varno in učinkovito energijo, potrebno za dosego podnebnih in energetskih ciljev.