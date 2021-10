Planinske koče zadovoljne s poletno sezono

Ljubljana, 22. oktobra - Planinske koče so po ocenah Planinske zveze Slovenije (PZS) lahko glede na koronavirusne razmere zelo zadovoljne z letošnjo poletno sezono. Nočitev je bilo sicer za četrtino manj kot v rekordnem letu 2019, a je bilo več dnevnih obiskovalcev, prav tako pa so se v slovenske gore vrnili tujci, so sporočili iz zveze.