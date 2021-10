Slovencev ni med 76 najboljšimi igralci NBA vseh časov

New York, 22. oktobra - Legendarni igralci, trenerji, vodstveni delavci klubov in novinarji so ob 75. obletnici severnoameriške košarkarske lige NBA izbirali njenih najboljših 75 igralcev vseh časov. Zaradi enakega števila glasov so jih na koncu izbrali 76, med njimi pa ni nobenega Slovenca.