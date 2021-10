Žižek in Varufakis razglabljala o kapitalizmu in "tehnofevdalizmu"

Ljubljana, 21. oktobra - V ljubljanski Cukrarni se je nocoj odvil zanimiv pogovor med vodilnim slovenskim filozofom Slavojem Žižkom in nekdanjim grškim ministrom za finance, ekonomistom Janisom Varufakisom, v katerem sta obdelala reševanje grške finančne krize in preučevala, v kakšnem stanju sta danes kapitalizem in svet ter kam nas vodi tehnologija.