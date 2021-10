Evropski parlament zavrnil legitimnost poljskega ustavnega sodišča

Strasbourg, 21. oktobra - Evropski parlament je danes v Strasbourgu z veliko večino sprejel resolucijo, da poljsko "nelegitimno ustavno sodišče ne more razlagati ustave". Poljsko ustavno sodišče je zgolj "orodje za legalizacijo nezakonitih ukrepov oblasti", EU mora zaščititi poljske državljane, so sklenili evroposlanci in se izrekli za zaščito evropskih sredstev.