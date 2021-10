V času jesenskih počitnic potovanja v tujino, predvsem v toplejša območja

pripravila Karmen Kleiderman

Ljubljana, 22. oktobra - Letošnje jesenske počitnice bodo nekateri izkoristili za potovanja v tujino, predvsem v toplejše kraje. Turistične agencije beležijo več povpraševanja po potovanjih v Grčijo, Egipt, Turčijo in Španijo, zanimivi so tudi Maldivi, Zanzibar, Mehika in Dubaj. Zaradi turističnih bonov je sicer več zanimanja tudi za preživljanje počitnic v Sloveniji.