Vreme: Ponoči bodo padavine prehodno zajele vso Slovenijo

Ljubljana, 21. oktobra - Ponoči bodo padavine prehodno zajele vso Slovenijo, predvsem ob morju bodo možne tudi nevihte. Jutranje temperature bodo od 6 do 13, ob morju okoli 15 stopinj Celzija.

V petek bo sprva oblačno z občasnim dežjem, ki bo popoldne slabel in do večera povsod ponehal.