Na simpoziju Dialog skozi telo, izkušnjo in prakso o umetnosti in kontinuiteti

Ljubljana, 22. oktobra - V Stari mestni elektrarni - Elektro Ljubljana še do sobote poteka Simpozij Dialog: Umetnost in kontinuiteta. Na njem različne vidike in poglede na pojem kontinuitete skozi telo, izkušnjo in prakso predstavljajo strokovnjaki in umetniki iz Ljubljane, Maribora, Zagreba in Budimpešte tako s predavanji kot z različnimi oblikami umetniških dogodkov.