Za ureditev komunalne infrastrukture v Dravogradu tudi evropska sredstva

Dravograd, 21. oktobra - Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je odobrila evropska sredstva za projekt odvajanja in čiščenja odpadne vode v porečju Drave v občini Dravograd. Evropski kohezijski sklad bo za projekt, skupaj vreden 855.187 evrov, prispeval 450.518 evrov, so sporočili iz vladne službe.