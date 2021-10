Razstava v SEM sopostavlja slovensko ljudsko umetnosti in ljudsko umetnost države NSK

Ljubljana, 21. oktobra - V Slovenskem etnografskem muzeju (SEM) bodo ob 19. uri odprli razstavo Ljudska umetnost med domom in svetom: Zbirki SEM in ljudske umetnosti NSK skupine Irwin. Razstava prevprašuje pomenski okvir ene od zbirk tradicije in jo postavlja ob zbirko artefaktov, ki nastajajo v sodobnih identifikacijskih družbenih procesih, so zapisali v muzeju.