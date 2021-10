V Gornjem Kotu pri Dvoru odprtje prenovljene vaške ceste

Dvor pri Žužemberku, 21. oktobra - V Gornjem Kotu pri Dvoru na Dolenjskem bodo danes uradno odprli prenovljeni 700-metrski vaški cestni odsek in spremljajočo infrastrukturo. Občina Žužemberk je za naložbo odštela nekaj manj kot 80.000 evrov, dela pa so opravili v enem mesecu, so za STA navedli na žužemberški občinski upravi.