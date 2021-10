V ljubljanskem UKC vabijo na cepljenje proti gripi

Ljubljana, 20. oktobra - V Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Ljubljana vabijo na cepljenje proti gripi, s katerim so začeli v tem tednu. Na cepljenje se ni treba naročiti, s seboj moramo imeti le zdravstveno izkaznico. Pripravili so tudi zloženko, v kateri so osnovne informacije o gripi in pomenu cepljenja proti njej.