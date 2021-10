Sedem oseb v priporu zaradi lanskega terorističnega napada na Dunaju

Dunaj, 20. oktobra - Skoraj leto dni po terorističnem napadu na Dunaju, v katerem so umrle štiri osebe, avstrijske oblasti pa so v zvezi s tem priprle sedem oseb, ki so osumljene, da so pomagale domnevnemu storilcu napada. Preiskujejo pa še 21 drugih oseb, za katere sumijo, da so povezani z napadom, je danes sporočila tiskovna predstavnica tožilstva Nina Bussek.