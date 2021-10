Po predlogu koalicije bi Zoisovo štipendijo lahko pridobili tudi športniki in šahisti

Ljubljana, 20. oktobra - Poslanske skupine SDS, NSi in SMC so v parlamentarno proceduro vložile predlog novele zakona o štipendiranju. S predlogom bi omogočili, da Zoisovo štipendijo poleg dosedanjih upravičencev pridobijo tudi dijaki in študenti z najvišjimi športnimi in šahovskimi dosežki, ki imajo hkrati tudi odlične učne oziroma študijske dosežke.