MI2 premierno v Cankarjevem domu

Ljubljana, 22. oktobra - Rockovska zasedba MI2 bo po lanski odpovedi zaradi epidemije drevi vendarle izvedla akustični koncert v Gallusovi dvorani Cankarjevega doma (CD). Po napovedi bo to njihov premierni nastop v slovenskem hramu kulture in glasbeni vrhunec jesenske sezone. Mi2 so aprila lani prek spletnega koncerta predstavili svoj najnovejši album Črno na Belem.