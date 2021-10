Za varno rabo interneta nujno informiranje in ozaveščanje otrok in njihovih staršev

Ljubljana, 20. oktobra - Za preprečevanje različnih zlorab in škodljivih vplivov na internetu je nujno informiranje in ozaveščanje otrok ter mladostnikov in njihovih staršev, so izpostavili na okrogli mizi STAkluba o varni rabi interneta med mladimi. Otroke in mladostnike je treba tudi spodbujati, da spregovorijo o težavah, je dejala Maša Blaznik s TOM telefona.