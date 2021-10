Notarji bodo v ponedeljek na voljo za brezplačne nasvete na daljavo

Ljubljana, 21. oktobra - Slovenski notarji se bodo tudi letos vključili v aktivnosti ob Evropskem dnevu pravosodja, ki ga obeležujejo 25. oktobra, in bodo v ponedeljek brezplačno informirali uporabnike notarskih storitev na oddaljeni način po video povezavi. Tema svetovanja med 9. in 12. uro bo urejanje premoženjskopravnih razmerij zakonskih in drugih parov.