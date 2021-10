V Kopru od četrtka šolska ladja brazilske mornarice

Koper, 20. oktobra - Šolska ladja brazilske mornarice Brasil bo v okviru 35. praktičnega usposabljanja bodočih častnikov mornarice obiskala tudi Slovenijo. Od četrtka do ponedeljka bo privezana v koprskem pristanišču, so sporočili z brazilskega veleposlaništva v Ljubljani. Posadko sestavlja 33 častnikov in 101 član posadke, na krovu je tudi 181 bodočih častnikov.