United Airlines po zaslugi zvezne pomoči v tretjem četrtletju z dobičkom

New York, 20. oktobra - Ameriška letalska družba United Airlines je po zaslugi milijarde dolarjev zvezne pomoči v času koronavirusa v tretjem četrtletju ustvarila 473 milijonov dolarjev dobička. Brez pomoči bi podjetje omenjeno obdobje končalo z izgubo. United namerava povečati število poletov preko Atlantika in dodati novi progi v Jordanijo in na Norveško.