Ozka grla v oskrbovalnih verigah v ZDA septembra upočasnila gradnje novih stanovanj in hiš

Washington, 19. oktobra - V ZDA so septembra začeli graditi 1,6 odstotka manj novih stanovanj in hiš kot avgusta, kar je posledica ozkih grl v oskrbovalnih verigah. Po podatkih ministrstva za trgovino so septembra prilagojeno na letno raven začeli graditi 1,56 milijona novih stanovanj in hiš, kar je še vedno 7,4 odstotka več kot septembra lani.