V izolski bolnišnici odprli nov center za hemodializo

Izola, 19. oktobra - V Splošno bolnišnici Izola (SBI) so ob današnjem obisku državne sekretarke na ministrstvu za zdravje odprli nov center za hemodializo. Z 2,5 milijona evrov vredno investicijo za bolnike odpirajo sodobne, svetle in zračne prostore, ki so opremljeni z najsodobnejšo tehnologijo, je poudaril strokovni direktor SBI Dušan Deisinger.