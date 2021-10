Florjančič na konferenci predsednikov vrhovnih sodišč izpostavil pomen neodvisnosti sodstva

Bled, 19. oktobra - Na Bledu se danes zaključuje konferenca predsednikov vrhovnih sodišč Srednje in Vzhodne Evrope, ki je v ospredje postavila tudi neodvisnost sodstva na institucionalni ravni in individualni ravni sodnika. Kot je izpostavil predsednik slovenskega vrhovnega sodišča Damijan Florjančič, se ves čas pojavljajo nove situacije, ko se to postavi pod vprašaj.