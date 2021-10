Minister Simoniti si bo v sklopu vladnega obiska ogledal koprsko stolnico in grad Štanjel

Koper, 19. oktobra - Minister za kulturo Vasko Simoniti se z drugimi vladnimi predstavniki mudi na obisku v Obalno-kraški regiji. Ob priložnosti si bo ogledal orgle v koprski stolnici in kip nadangela Gabriela v Piranu, na Krasu pa se bo sestal z županom občine Komen Erikom Modicem in si ogledal grad Štanjel, so sporočili z ministrstva za kulturo.