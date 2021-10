Predsednik češkega senata: Zeman ni sposoben izvajati nalog

Praga, 18. oktobra - Češki predsednik Miloš Zeman zaradi slabega zdravja ni več sposoben opravljati svojih dolžnosti, je danes sporočil predsednik češkega senata Miloš Vystrcil. To pravi zdravniško poročilo, je pojasnil in napovedal, da bi bilo treba sprožiti postopek za prenos predsedniških pooblastil na predsednika parlamenta in premierja.