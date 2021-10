Na lokalnih volitvah v Severni Makedoniji tesen dvoboj največjih strank

Skopje, 18. oktobra - Lokalne volitve, ki so v nedeljo potekale v Severni Makedoniji, so znova potrdile predvsem tesen dvoboj med največjima strankama v državi - vladajočimi socialdemokrati (SDSM) in konservativno opozicijsko stranko VMRO-DPMNE. Obe stranki sta že izrazili zadovoljstvo z izidi. Udeležba je bila po uradnih podatkih skoraj 49-odstotna.