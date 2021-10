V MAO in po Ljubljani razstava o stoletju organizirane stanovanjske gradnje

Ljubljana, 19. oktobra - V Muzeju za arhitekturo in oblikovanje (MAO) bodo danes odprli razstavo Iščem stanovanje. Sto let organizirane stanovanjske gradnje. Razstava, ki je umeščena v javni prostor, predstavlja arhitekturno, urbanistično in družbeno raznolikost organizirane stanovanjske gradnje. Zasnovana je kot informativna pot po javnem prostoru Ljubljane.