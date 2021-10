Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (16. in 17. 10.)

Ljubljana, 17. oktobra - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o novih okužbah z novim koronavirusom in slovenski donaciji odmerkov cepiva proti covidu-19 proizvajalca AstraZeneca mednarodni pobudi za pravično porazdelitev cepiv Covax. Poročale so tudi o odstopu odgovorne urednice informativnega programa Televizije Slovenija Manice Janežič Ambrožič.