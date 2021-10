Rotich z rekordom proge do zmage na pariškem maratonu

Pariz, 17. oktobra - Kenijski atlet Elisha Rotich je na maratonu v Parizu na poti do zmage dosegel nov rekord proge. Enaintridesetletnik je zmagal v času 2:04:23 in izboljšal dosežek Etiopijca Kenenise Bekeleja (2:05:04) iz leta 2014. V ženski konkurenci so na 42,195 kilometra dolgi progi prva tri mesta šla v Etiopijo; zmagala je Tigist Memuye z 2:26:12.