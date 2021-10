ZDA izročili poslovneža, ki je blizu venezuelskemu predsedniku

Praia/Miami/Caracas, 17. oktobra - Zelenortski otoki so v soboto ZDA izročili kolumbijskega poslovneža Alexa Saaba, ki je blizu venezuelskemu predsedniku Nicolasu Maduru. V ZDA je obtožen pranja denarja, grozi mu do 20 let zapora. Madurov režim je zaradi Saabove izročitve ZDA prekinil pogajanja z opozicijo, ki potekajo v Mehiki. V opoziciji pa so izročitev pozdravili.