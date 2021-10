Kitajska odposlala astronavte na najdaljšo misijo na vesoljsko postajo

Peking, 15. oktobra - Kitajska je danes uspešno proti svoji vesoljski postaji poslala raketo s tremi astronavti, ki so se podali na njihovo najdaljšo misijo doslej. V vesolju bodo pol leta, še enkrat dlje kot so bili doslej. Gre za nov mejnik v kitajskem odkrivanju vesolja in cilju, da postanejo pomembna sila na področju vesoljskih tehnologij.