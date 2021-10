Nemčija: Pogajalci SPD, Zelenih in FDP za uradna koalicijska pogajanja

Berlin, 15. oktobra - Prvak nemških socialdemokratov (SPD) in aktualni finančni minister Olaf Scholz je z današnjim dnem še korak bližje temu, da na čelu vlade v Berlinu nasledi dosedanjo kanclerko Angelo Merkel. Po dobrih dveh tednih uvodnih pogovorov so pogajalci SPD namreč z Zelenimi in liberalci (FDP) dosegli dogovor o začetku uradnih koalicijskih pogajanj.