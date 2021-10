Društvo slovenskih filmskih in televizijskih prevajalcev za življenjsko delo nagradilo Ljubislavo Šušteršič

Ljubljana, 15. oktobra - Društvo slovenskih filmskih in televizijskih prevajalcev je danes podelilo nagrade. Nagrado Brede Lipovšek za življenjsko delo na področju prevajanja in lektoriranja je prejela Ljubislava Šušteršič, prejemnice društvenih žanrskih nagrad pa so Jasmina Žgank, Darinka Koderman Patačko, Elida Hamzić Fürst, Nina Dekleva in Nina Zabukovec.