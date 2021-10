Za kitajsko centralno banko Evergrandova kriza obvladljiva

Peking, 15. oktobra - Tveganja, ki jih težave kitajskega nepremičninskega konglomerata Evergrande predstavljajo za širši finančni sektor, so po mnenju tamkajšnje centralne banke obvladljiva. "Lokalne oblasti odpravljajo in rešujejo tveganja skladno z načeli pravne države in trga," je molk centralne banke o zadevi prekinil njen predstavnik Zou Lan.