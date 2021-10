Na Knovsu o poveljevanju policiji med protesti

Ljubljana, 15. oktobra - Na komisiji za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb bo popoldne govor o poveljevanju policiji med protesti v Ljubljani prejšnji torek. Nekateri mediji namreč poročajo, da so bili v operativnih štabih generalni direktor policije Anton Olaj, notranji minister Aleš Hojs in državni sekretar za nacionalno varnost v kabinetu premierja Žan Mahnič.