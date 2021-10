Tokio, 15. oktobra - Delniški indeksi na borzah v Aziji so danes sledili četrtkovemu trendu v ZDA in se zvišali. Vlagatelji so med drugim pozorni na četrtletne rezultate podjetij, ki kažejo boljše poslovanje od pričakovanj, obstajajo pa skrbi glede visokih cen in motenj v dobavi.