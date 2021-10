Znani so nominiranci za Jenkovo nagrado

Ljubljana/Kranj, 14. oktobra - V Ljubljani so danes predstavili Jenkove dneve, ki bodo potekali v Kranju med 18. in 27. oktobrom. Sklenila jih bo slavnostna podelitev Jenkove nagrade, ki jo Društvo slovenskih pisateljev podeljuje za najboljšo pesniško zbirko zadnjih dveh let. Letošnji nominiranci so Alja Adam, Muanis Sinanović, Barbara Korun, Tina Kozin in Nina Dragičević.