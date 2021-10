Pred 95 leti se je rodil filozof Michel Foucault

Ljubljana, 15. oktobra - Mineva 95 let od rojstva filozofa Michela Foucaulta, ki ga uvrščajo med predstavnike francoske (post)strukturalistične šole. V delih je Foucault pretresel pojmovanje človekove seksualnosti, norosti, telesa, diskurza ter odnosa med oblastjo, vednostjo in subjektom. Napisal je Arheologijo vednosti in Zgodovino seksualnosti.